«Jagd + Hund»: Wildtierschutz, Mode, Hirschrufer-Kür

Dortmund (dpa)

Bei der 40. internationalen Publikumsmesse «Jagd + Hund» in Dortmund in der kommenden Woche soll der Schutz heimischer Wildtiere vor dem «Mähtod» zu den Schwerpunktthemen gehören. Das betonten die Dortmunder Messe und der Landesjagdverband NRW am Mittwoch im Vorfeld der Veranstaltung ab 7. Juni. Dank Wärmebildtechnik seien in den vergangenen Jahren schon viele tausend Kitze gerettet worden. Es sei hier bereits ein «Quantensprung» geschafft, sagte der Sprecher des Landesjagdverbands, Andreas Schneider.

Von dpa