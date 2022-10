Jakic Abwehrchef: Bayer mit Paulinho für Hudson-Odoi

Frankfurt/Main (dpa)

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner hat für den verletzten Abwehrchef Makoto Hasebe im Fußball-Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen Kristijan Jakic auf die zentrale Position in der Defensive beordert. Der Japaner hatte sich im Champion-League-Spiel bei Tottenham Hotspur (2:3) einen Innenbandanriss zugezogen. Zudem kehrte Ex-Weltmeister Mario Götze für Kapitän Sebastian Rode in die Startelf zurück, Dina Embimbe rückte auf die Sechserposition. Verzichten mussten die Frankfurter neben Hasebe auf Aurélio Buta (Knie-OP), Ansgar Knauff (Faszienverletzung) und Luca Pellegrini (Schulter).

Von dpa