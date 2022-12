Joachim Stamp soll Migration-Sonderbevollmächtigter werden

Berlin (dpa)

Der FDP-Politiker Joachim Stamp soll Sonderbevollmächtigter für Migration der Bundesregierung werden. Das hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser in der «Welt am Sonntag» angekündigt. «Ich freue mich sehr, dass ich einen der erfahrensten Köpfe hierfür gewinnen konnte», sagte die SPD-Politikerin. Stamp, derzeit noch FDP-Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen, trete seinen neuen Posten Anfang des Jahres an. Zuvor hatten «Bild» und «The Pioneer» berichtet.

Von dpa