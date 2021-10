Jugendliche nach Attacke auf Obdachlosen verurteilt

Köln (dpa/lnw)

Wegen einer Attacke auf einen Obdachlosen sind am Kölner Amtsgericht zwei Jugendliche schuldig gesprochen worden. Das teilte ein Sprecher im Anschluss an die Verhandlung am Mittwoch mit. Der Prozess war aufgrund des jugendlichen Alters der Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt worden.

Von dpa