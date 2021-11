Jugendliche springen bei Paderborn im Dunkeln vor Autos

Salzkotten (dpa/lnw)

Vermutlich mehrere Jugendliche, die am Samstag immer wieder im Dunkeln auf die Straße gesprungen sind, stellt die Polizei in Paderborn vor ein Rätsel. Nach Angaben der Ermittler mussten bei Salzkotten mindestens 20 Autofahrer ausweichen oder bremsen, um den dunkel gekleideten Menschen auszuweichen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Autofahrer hatte sein Fahrzeug gestoppt und die folgenden Autos gewarnt. Eine 14-Jährige hatte als weitere Zeugin einen Rettungswagen angehalten und auf zwei Jungen verwiesen, die in ein Feld geflüchtet seien.

