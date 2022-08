Jugendliche treten gegen Fahrrad: 72-jährige stürzt schwer

Xanten (dpa/lnw)

Eine 72-jährige Frau ist in Xanten am Niederrhein (Kreis Wesel) schwer mit ihrem E-Bike gestürzt, weil zwei unbekannte Jugendliche gegen ihr Rad getreten haben sollen. Bei dem Sturz am Sonntagnachmittag habe sich die Seniorin ein Handgelenk gebrochen, das operiert werden muss, teilte die Polizei am Montag mit. Zuvor habe die Tochter der Seniorin den Fall angezeigt, der sich am Rundweg um die Xantener Südsee zugetragen haben soll.

Von dpa