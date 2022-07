Juicy Beats hat im Dortmunder Westfalenpark begonnen

Dortmund (dpa/lnw)

Nach coronabedingten Ausfällen in den vergangenen beiden Jahren hat am Freitag das Musikfestival Juicy Beats im Dortmunder Westfalenpark begonnen. «Endlich wieder Abriss! Wir freuen uns unbeschreiblich auf euch», hieß es von den Veranstaltern im Programmheft. Den Anfang machten am Freitagnachmittag mehrere DJs, am Abend wurde der deutschsprachige Rapper Kontra K erwartet.

Von dpa