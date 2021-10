Junge stürzt beim Spielen vom Dach in verlassenes Gebäude

Bonn (dpa/lnw)

Beim Spielen ist ein Junge in Bonn vom Flachdach eines leerstehenden Gebäudes durch ein Oberlicht gebrochen und rund sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Feuerwehrleute und andere Retter seien dem 14-Jährigen am Montagabend zur Hilfe gekommen, wie die Feuerwehr berichtete. Der Jugendliche sei bei dem Sturz erheblich verletzt worden und musste ins Krankenhaus, sagte ein Sprecher.

Von dpa