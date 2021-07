Böse Entgleisung im Wahlkampf: Der Chef der SPD Münster Nord hat dem regierenden Ministerpräsidenten und Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) eine politische Schuld am Tod Tausender Menschen im Zuge der Corona-Pandemie zugewiesen.

Wörtlich hatte der 19-jährige Cedric Hoyer mit Verweis auf ein Bild von ­Laschet bei Twitter ge­schrieben: „Dieser Mann hat Tausende Leben auf dem Gewissen. Als Ministerpräsident von Nordrhein-West­falen und Vorsitzender der CDU hat er mehrfach der Bevölkerung wirksame Schutzmaßnahmen verwehrt, Menschen in den Ruin getrieben und die Gesellschaft tief gespalten.“

Hoyer studiert Politikwissenschaft und Sozio­logie an der Universität Münster und führt einen Orts­verband der münste­rischen SPD.

Hoyer: „Als Ministerpräsident trägt man politische Verantwortung“

Auch nach heftiger Kritik von eigenen Parteifreunden und Beifall von Vertretern der münsterischen AfD zog Hoyer seine Aussage ­am Montag ausdrücklich nicht zurück.

Dieser Mann hat tausende Leben auf dem Gewissen. Als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Vorsitzender der CDU hat er mehrfach der Bevölkerung wirksame Schutzmaßnahmen verwehrt, Menschen in den Ruin getrieben und die Gesellschaft tief gespalten. #LaschetLasset

ALS MINISTERPRÄSIDENT TRÄGT MAN POLITISCHE VERANTWORTUNG!

Kutschaty findet Vorwürfe gegen Laschet „übertrieben“

Auf einer Pressekonferenz in Düsseldorf distanzierte sich derweil der Chef der NRW-SPD, Thomas Kutschaty, am Montag von diesem Beitrag. „Ich halte das für übertrieben“, sagte der Oppositionsführer im nordrhein-westfälischen Landtag. Mehr wolle er dazu nicht sagen, so Kutschaty.