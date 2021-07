Kanadier Luke Adam wechselt zu den Iserlohn Roosters

Die Iserlohn Roosters haben für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga Stürmer Luke Adam verpflichtet. Der 31 Jahre alte Kanadier spielte zuletzt bei den Nürnberg Ice Tigers und war in der DEL zuvor für die Düsseldorfer EG und Adler Mannheim aktiv. Adam kommt zudem auf 90 Einsätze in der NHL. «Luke ist ein starker Face-Off-Spieler, der den wichtigen Situationen seinen Stempel aufdrückt und hat bereits mehrfach gezeigt, dass er einer der Top-Spieler der Liga sein kann, von dem wir genau wissen, was wir bekommen», sagte Iserlohns Sportliche Leiter Christian Hommel.