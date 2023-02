Kapitän Reus zurück in der BVB-Startelf

Dortmund (dpa)

Kapitän Marco Reus ist zurück in der Startelf von Borussia Dortmund. Nach überstandener Sprunggelenksverletzung läuft der Fußball-Nationalspieler im Bundesligaspiel gegen den punktgleichen SC Freiburg am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky) erstmals seit dem 17. September 2022 wieder von Beginn an für den Tabellenvierten auf. Mats Hummels muss erneut mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen. Der erkrankte Neuzugang Julian Ryerson fehlt. Er wird durch Raphael Guerreiro ersetzt.

Von dpa