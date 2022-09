Karikaturenpreis geht an Tobias Hacke für «Schüleraustausch»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der 23. Deutsche Karikaturenpreis geht an Tobias Hacke für sein Werk «Schüleraustausch». Das teilte der Veranstalter am Sonntag in Düsseldorf mit. Der Nürnberger mit dem Künstlernamen Gymmick darf sich über 4000 Euro freuen. Das Werk zeigt zwei Soldaten im Schützengraben, die kürzlich noch Schüler waren und vor dem Krieg voneinander lernten. Laut Jury zeigt das in schwarz-weiß gezeichnete Bild den besonderen Irrsinn des Krieges.

Von dpa