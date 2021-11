Karnevalisten haben Sessionsauftakt vorgezogen

Viele Karnevalisten in Duisburg, Aachen und Düsseldorf haben - Tage vor dem offiziellen Start - die fünfte Jahreszeit nicht erwarten können und bereits am Wochenende gefeiert. Im Duisburger Stadtteil Hamborn erweckten mehrere Hundert Narren nach einem Bericht der «WAZ» den Hoppeditz zum Leben. Demnach gab es auch im Stadtteil Duissern ein buntes Treiben bei einer Party zum 88. Bestehen der Karnevalsgesellschaft «Königreich Duissern».

Auch in der Aachener Innenstadt ging es am Sonntag ab 11.11 närrisch zu. Das berichtete zuerst die Aachener Zeitung. 2000 Jecke waren der Einladung des Festausschusses «Aachener Karneval» gefolgt und hatten am Holzgraben gefeiert.

In Düsseldorf feierte die Prinzengard Blau-Weiß die Inobhutnahme ihrer designierten Karnevalsprinzessin Uåsa Katharina Maisch. An der Seite ihres künftigen Prinzen Dirk Mecklenbrauck wurde sie zudem durch ein traditionelles Degendach der Gardisten sinnbildlich beschützt und vom blau-weißen Regenschirm des Präsidenten beschirmt.

Laut Polizei gab es bei den Feiern keine Zwischenfälle.