Karnevalswochenende im Skikarussell ausgebucht

Winterberg (dpa/lnw)

In den Wintersportgebieten des Sauerlands sind die Bedingungen für Ski- und Rodelfans trotzt nicht allzu dicker Schneedecke nach wie vor gut. In den vergangenen Tagen habe es in den Hochlagen sogar wieder etwas Neuschnee gegeben, teilte die Wintersport-Arena am Mittwoch auf dpa-Anfrage mit. Vor allem in den kommenden Tagen inklusive des anstehenden Karneval-Wochenendes rechnet die Region mit einem Ansturm auf die einzelnen Skigebiete. Hinzu kommt, dass im Nachbarland Niederlande mit seinen traditionell vielen Gästen im Sauerland in dieser und nächster Woche - je nach Region - die sogenannten Krokusferien sind.

Von dpa