Kartellamt gibt grünes Licht für Krankenhausübernahmen

Bonn (dpa/lnw)

Das Bundeskartellamt hat dem Johanniter-Orden grünes Licht für den Erwerb von vier Krankenhäusern in Hamm, Lippstadt und Gronau in Westfalen gegeben. Der Präsident der Aufsichtsbehörde, Andreas Mundt, sagte am Dienstag, der Einstieg der Johanniter trage dazu bei, die betroffenen Krankenhausstandorte zu sichern. «Eine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs oder Nachteile für Patientinnen und Patienten sind nicht zu befürchten.»

Von dpa