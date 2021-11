Kein Geld in der Kasse: Asia-Imbiss will für Räuber kochen

Lengerich (dpa)

Angestellte in einem Asia-Imbiss in Lengerich (Nordrhein-Westfalen) haben zwei bewaffneten Räubern angeboten, für sie zu kochen - weil sie kein Geld mehr in der Kasse hatten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde das Angebot von den maskierten Tätern ausgeschlagen. Sie flüchteten ohne Essen und Beute.

Von dpa