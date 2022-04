Keine Aussage von Trainer Baumgart zum Verbleib von Özcan

Mönchengladbach (dpa)

Trainer Steffen Baumgart legt sich nicht fest, ob der umworbene Salih Özcan auch in der kommenden Bundesliga-Saison noch für den 1. FC Köln spielt. Der 24 Jahre alte türkische Fußball-Nationalspieler hat nach starken Leistungen in dieser Spielzeit das Interesse mehrerer Clubs auf sich gezogen. «Also wenn wir im Fußball irgendwas nicht sagen können, ist, dann wie die nächste Woche aussieht», sagte Baumgart am Samstag im TV-Sender Sky vor dem rheinischen Derby bei Borussia Mönchengladbach.

Von dpa