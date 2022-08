Keine Einsturzgefahr: Entwarnung nach Evakuierung

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach der Evakuierung von drei Häusern in Düsseldorf wegen möglicher Einsturzgefahr hat die Feuerwehr Entwarnung gegeben. Ein Statiker habe grünes Licht gegeben, die gut 50 Personen dürften wieder zurück in ihre Wohnungen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagabend.

Von dpa