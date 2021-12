Keine früheren Weihnachtsferien in vierter Corona-Welle

Düsseldorf (dpa/lnw)

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will in der vierten Corona-Welle die Weihnachtsferien weiterhin nicht früher beginnen lassen. «Nach wie vor wird die Landesregierung alles dafür tun, die Schulen offen zu halten und den Präsenzunterricht zu sichern», sagte Gebauer am Dienstag in Düsseldorf. Auch eine Aussetzung der Präsenzpflicht an den letzten Schultagen vor Weihnachten sei nicht geplant. Für die Schüler ist somit der 23. Dezember der letzte Schultag, am 10. Januar geht der Unterricht dann planmäßig weiter.

