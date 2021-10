Keine Preisvorgaben für Corona-Selbstzahler-Tests

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im Zelt vor dem Supermarkt, an einem Container oder in der Apotheke: Schnelltests konnte man in der Großstadt lange Zeit an vielen Ecken machen. Vom kommenden Montag an sind sie kostenpflichtig. Ungeimpfte benötigen die Tests weiterhin - zum Beispiel im Restaurant.

Von dpa