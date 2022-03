Keine Ukraine-Flüchtlinge auf eigene Faust abholen

Hilfe sei bitter nötig, aber sie müsse geordnet erfolgen, erklärte der Kreis in einer Mitteilung. Es sei nicht sinnvoll, Menschen in den Kreis Paderborn zu bringen, ohne zuvor den dauerhaften Verbleib der Geflüchteten geklärt zu haben. «Bereits jetzt zeichnen sich Engpässe in der Unterbringung ab.».