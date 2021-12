Keine Vollstreckungen der NRW-Finanzämter zu Weihnachten

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Finanzämter sollen auch in diesem Jahr über die Feiertage den sogenannten Weihnachtsfrieden wahren: Zwischen dem 17. und dem 31. Dezember werde grundsätzlich auf Vollstreckungsmaßnahmen und die Einleitung von Betriebsprüfungen verzichtet, erklärte NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) am Sonntag in Düsseldorf. Eine entsprechende Anweisung sei bereits an die Finanzämter ergangen.

Von dpa