Kinderärzte öffnen an Feiertagen

Niedergelassene Kinder-, aber auch Haus­ärzte planen aufgrund der Krankheitswelle vor allem mit Atemwegsinfektionen, ihre Praxen über die Weihnachtsfeiertage zusätzlich zu den Notfallpraxen stundenweise zu öffnen.

„Hierzu ­laufen im Hintergrund finale Abstimmungen“, bestätigt ein Sprecher der Kassen­ärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Details – zum Beispiel, wie viele Ärzte öffnen – sollen voraussichtlich am Donnerstag kommuniziert werden.

Entlastung der Notdienstpraxen währende der Feiertage

Ziel sei es, den kinderärztlichen Notdienst über die Feiertage bis zunächst Mitte Januar zu entlasten. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein richtet ab Weihnachten einen Kindernotdienst als Videosprechstunde ein. Die telemedizinische Beratung ist für Eltern aus NRW vom 24. bis zum 31. Dezember unter 0211/5970 7284 zu erreichen.

RSV-Infektion: So erkennen Eltern einen schweren Verlauf In den ersten zwei Lebensjahren macht fast jedes Kind eine Infektion mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (kurz: RSV) durch. Eltern sind in Sorge: Was sind Anzeichen für einen schweren Verlauf? Und kann ich mein Kind schützen? Ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin gibt Antworten. Was macht eine RSV-Infektion für die Kleinen so tückisch?Der Chefarzt Sven Armbrust der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums in Neubrandenburg erklärt: Mit RSV könne man sich in jedem Alter infizieren. Am meisten gefährdet seien jedoch die ganz kleinen Kinder - zwischen null und sechs Monaten. „Was beim großen Geschwisterkind vielleicht etwas Rotz in den oberen Atemwegen ist, kann bei den ganz Kleinen Atemnot sein". Laut dem Kinderarzt greift das Virus das Lungengerüst an, was den Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid im Blut erschwert. Und: Bei Säuglingen ist die Anatomie der Atemwege ohnehin sehr viel feiner - und damit empfindlicher. Eine RSV-Infektion kann daher zu einer Bronchiolitis führen, einer Entzündung der kleinen Bronchien, oder zu einer Lungenentzündung - Fälle, die oft im Krankenhaus behandelt werden müssen. Laut dem Kinderarzt greift das Virus das Lungengerüst an, was den Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid im Blut erschwert. Und: Bei Säuglingen ist die Anatomie der Atemwege ohnehin sehr viel feiner - und damit empfindlicher. Eine RSV-Infektion kann daher zu einer Bronchiolitis führen, einer Entzündung der kleinen Bronchien, oder zu einer Lungenentzündung - Fälle, die oft im Krankenhaus behandelt werden müssen. RSV-Infektion: Was sind Anzeichen?Eltern sollten alle Anzeichen ernstnehmen, die auf Atemnot hindeuten. Manchmal bewegen sich laut Armbrust die Nasenflügel des Kindes beim Atmen besonders deutlich. Oder an den Rippen oder oben am Hals zieht sich mit jedem Atemzug die Haut nach innen. Ein pfeifendes, zischendes oder knisterndes Ausatmen ist auch ein Alarmzeichen. Bei den ganz Kleinen kommt oft Trinkschwäche dazu. Manchmal steckt nur eine verstopfte Nase dahinter. Ob es aber der Rotz in der Nase ist oder eine Entzündung der Atemwege - das können nur der Arzt oder die Ärztin beurteilen. Ein weiteres Alarmzeichen sind bläulich verfärbte Lippen. Sie weisen darauf hin, dass bereits ein Sauerstoffmangel im Gewebe vorliegt. „Das alles sind Alarmsignale, die Eltern auf jeden Fall dazu bringen sollten, das Kind beim Arzt vorzustellen", sagt Armbrust. Auch dann, wenn die Infektion mit hohem Fieber einhergeht. Denn das spricht oft dafür, dass im Körper noch eine zweite Infektion - mit Bakterien - vorhanden ist. Denn das RS-Virus ist ein Türöffner für andere Erreger wie etwa Pneumokokken. Wann sollten Eltern Hilfe holen?„Es gilt die Faustregel: Je kleiner die Kinder sind, desto schneller sollte man jemanden draufschauen lassen", sagt Armbrust. Heißt: Hat der Anderthalbjährige Schnupfen und niest, ohne Anzeichen für Atemnot, „kann man bis zum nächsten Tag warten mit dem Kinderarztbesuch", so Armbrust. Hat der Säugling aber Atemnot, sollte man mit dem Abklären nicht zu lange warten - und besser zur Notfallambulanz aufbrechen, wenn die Kinderarztpraxis gerade nicht geöffnet ist. Welche Kinder sind besonders gefährdet?Kinder mit angeborenen Erkrankungen des Herzens oder der Lunge oder neurologischen Erkrankungen haben ein erhöhtes Risiko dafür, dass die RSV-Infektion bei ihnen schwer verläuft. Das gilt auch für Frühgeborene. Diese Kinder können durch eine passive Immunisierung geschützt werden. Palivizumab ist ein Antikörper, der Kindern in der RSV-Saison, alle vier Wochen gespritzt werden kann. Diese passive Immunisierung wird nur Kindern empfohlen, die den Risikogruppen angehören. Laut Armbrust sind allerdings rund zwei Drittel der Kinder, die derzeit stationär behandelt werden, kein Teil der Risikogruppe. Kann ich verhindern, dass mein Kind in Kontakt mit den Virus kommt?„Der Erreger ist da. Einigeln geht nicht." Schließlich zirkuliert das RS-Virus nicht nur unter den Kleinen. Und: Das Virus kann in der Luft oder auf Oberflächen bleiben und sich auf diesem Wege übertragen. Aber die bekannten Hygieneregeln können das Risiko einer Infektion etwas senken. „Wer die Haustür durchschreitet geht Hände waschen", so der Rat von Armbrust. Was das Immunsystem unterstützt, damit es seinen Job möglichst gut machen kann: ausreichend trinken. Hundertprozentigen Schutz vor einer RSV-Infektion gibt aber nicht. Vor allem dann nicht, wenn es noch ein Geschwisterkind gibt, das schon in die Kita geht.

Im Rahmen der Videosprechstunde sollen erste Maßnahmen besprochen und auch direkt entschieden werden, ob der Besuch einer Kindernotdienstpraxis nötig ist oder nicht. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS) finanziert dieses zusätzliche Angebot vollständig.

Der ambulante Notdienst für Kinder und Jugendliche und die Kinderkliniken sind aktuell durch die hohe Anzahl an Infektionskrankheiten durch etwa RS-Viren, Influenza und Corona sowie die krankheitsbedingten Personalausfälle extrem stark belastet. Mit dem zusätzlichen Beratungsangebot per Video sollen Eltern erkrankter Kinder aus ganz Nordrhein-Westfalen eine weitere Anlaufstelle haben, die Orientierung zur Notwendigkeit und Dringlichkeit eines Arztbesuches bietet. Ich hoffe, dass so die Notdienstpraxen gerade während der Weihnachtstage ein Stück weit entlastet werden", erklärt Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann.

Auch in der Zukunft weiter sinnvoll

Die telemedizinische Beratung im Kindernotdienst ist zwischen dem 24. Dezember zunächst bis zum 31. Januar 2023 mittwochnachmittags von 16.00 bis 22.00 Uhr sowie an den Wochenenden und an Feiertagen von 10.00 bis 22.00 Uhr möglich. Eltern erreichen sie über die Rufnummer 0211/5970 7284. Diese ist eine normale Festnetznummer. Anrufer sollten daher beachten, dass die gängigen Kosten für ein Telefongespräch anfallen können. Um die Videosprechstunde nutzen zu können, benötigen Anrufende lediglich ein Smartphone, Tablet, Notebook oder einen Computer mit Kamera und Mikrofon. Die Installation einer zusätzlichen Software ist nicht nötig. Die anrufenden Eltern erhalten nach Angabe ihrer Grunddaten einen Link zur Videosprechstunde über SMS oder E-Mail sowie eine Transaktionsnummer (TAN), mit der sie der Videosprechstunde beitreten können. Einmal erfasste Anruferinnen und Anrufer bekommen dann direkt einen digitalen Kontakt zu den diensthabenden Kinderärztinnen und Kinderärzten.

„Das Angebot beinhaltet das Potenzial, den kinderärztlichen Notdienst in der aktuellen Situation zu entlasten – daher wünsche ich mir eine rege Inanspruchnahme! Für die Eltern hat die Videosprechstunde den großen Vorteil: Sie können am Bett ihres Kindes sitzen bleiben und müssen nicht den Weg in die nächstgelegene Notdienstpraxis auf sich nehmen. Solch ein virtuelles Wartezimmer ist gleichzeitig auch mit Blick in die Zukunft ein höchst sinnvolles Angebot, das die ambulante Versorgung gerade an Wochenenden und Feiertagen ergänzen kann. Mittlerweile sind FaceTime, Skype und Videokonferenzen im Allgemeinen für viele in ihrer Kommunikation zur Normalität geworden“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) Dr. med. Frank Bergmann.

Für die Durchführung der pädiatrischen Videosprechstunden werden zu den Notdienstzeiten jeweils mehrere von der KVNO vermittelte Kinderärztinnen und Kinderärzte online zur Verfügung stehen.

Ergänzende Informationen: https://patienten.kvno.de/service/notdienst/telemedizinischer-kindernotdienst.