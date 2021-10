Kinderpornografie: Geldstrafe für Polizei-Mitarbeiter

Detmold/Paderborn (dpa/lnw)

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Polizei in Paderborn muss wegen des Besitzes von kinder- und jugendpornografischen Bildern in zwei Fällen eine Geldstrafe von 5400 Euro zahlen. Die Entscheidung des Amtsgerichts Lemgo sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Detmold ergangen, wie Sprecher Ralf Vetter am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatte Radio Hochstift über die Geldstrafe berichtet.

Von dpa