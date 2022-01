Kinderpornografie-Verdacht: Kita-Beschäftigter freigestellt

Essen (dpa/lnw)

Der katholische Kita-Zweckverband im Bistum Essen hat einen Mitarbeiter freigestellt, der kinderpornografische Bilder besessen haben soll. Der in einer Essener Kindertageseinrichtung beschäftigte Mann sei nach Bekanntwerden der Vorwürfe freigestellt, und es sei ein Betretungsverbot ausgesprochen worden, teilte der Zweckverband am Donnerstag in Essen mit.

Von dpa