Kioskbetreiber droht Haft wegen zehnfachen versuchten Mordes

Weil er in seinem Kiosk Feuer gelegt haben soll, muss sich ein 57-Jähriger ab heute an erneut vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte die Verurteilung des Kioskbetreibers wegen besonders schwerer Brandstiftung aufgehoben und die Neuauflage des Prozesses angeordnet.

Nach Ansicht des BGH kommt eine Verurteilung des 57-Jährigen wegen zehnfachen versuchten Mordes in Betracht. Das hatte die Staatsanwaltschaft so gesehen und das Urteil in der Revision erfolgreich angefochten.

Laut Anklage hatte der 57-Jährige in der Nacht zum 5. März 2018 in seinem ungenutzten Kiosk in einem fünfstöckigen Mehrfamilienhaus in Düsseldorf Feuer gelegt, um Mietkosten zu sparen. In der ersten Instanz war er zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Für die Neuauflage sind bis Ende Januar elf Verhandlungstage angesetzt.