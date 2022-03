Kirchenrechtler Schüller: Woelki ist Erzbischof auf Probe

Köln (dpa)

Der Kirchenrechtler Thomas Schüller sieht Kardinal Rainer Maria Woelki nach dessen Rücktrittsangebot an Papst Franziskus als «Erzbischof auf Probe beziehungsweise auf Abruf». Woelki hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass er dem Papst seinen Rücktritt angeboten habe. Franziskus werde zu gegebener Zeit darüber entscheiden. Gleichzeitig appellierte Woelki an die Gläubigen des Erzbistums, es noch einmal mit ihm zu versuchen: «Hierzu bitte ich Sie um Ihre Offenheit, Ihre Geduld, darum, dass Sie mir, nein, uns noch eine Chance geben.»

Von dpa