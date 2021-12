Kirchenvertreter sprechen in Predigten über Corona-Pandemie

Bielefeld/Essen (dpa)

Kirchenvertreter haben in ihren Predigten an Heiligabend vielfach auf die Corona-Pandemie Bezug genommen. So sagte die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, viele Menschen fühlten sich auf nie gekannte Weise den täglichen Corona-Zahlen ausgeliefert: «Wie viele Infizierte? Wie viele Erkrankte? Wie viele Tote? Wie viele Intensivbetten? Wie viele Beatmungsgeräte? Wie lautet die Reproduktionszahl - und wie die Inzidenzzahl?» Die Macht der Zahlen lasse viele vor Angst erstarren, so Kurschus. Die christliche Weihnachtsbotschaft laute jedoch, dass man Hoffnung haben dürfe.

Von dpa