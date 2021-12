Klage erfolglos: Weiter 2G im NRW-Handel

Ungeimpfte dürfen die Läden weiterhin nicht betreten. Foto: picture alliance/dpa | Julia Cebella

Die 2G-Regelung im nordrhein-westfälischen Einzelhandel bleibt beste­hen. Einen Eilantrag der Kaufhauskette Woolworth gegen die Regelung hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) für NRW in Münster am Mittwoch abgewiesen. Damit dürfen weiterhin nur Geimpfte und Genesene im stationären Handel einkaufen.

Woolworth hatte argumentiert, dass die 2G-Regelung unverhältnismäßig sei, weil im Einzelhandel keine signifikanten Infektionsgefahren bestünden, denen nicht im Rahmen der vorhandenen Hygienekonzepte begegnet werden könne. Außerdem liege wegen der ausgenommenen Einzelhandelssparten – wie etwa dem Lebensmittelhandel – eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung einzelner Sparten vor.

Kein Verstoß gegen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

Das OVG sieht das anders: Die 2G-Regel verstoße „nicht offensichtlich gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz“, hieß es in der Urteilsbegründung. Man könne voraussichtlich davon ausgehen, dass die Regelung im Einzelhandel dazu beitrage, Leben und Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und eine Überlastung der (intensiv-)medizinischen Behandlungskapazitäten zu vermeiden. „Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist das Risiko immunisierter Personen, sich mit dem Coronavirus zu infizieren und dieses an andere Personen weiterzugeben, im Hinblick auf die bislang vorherrschende Delta-Variante in erheblichem Maße reduziert“, so das Gericht weiter. Das gelte auch, so die Richter, bei einer zunehmenden Verbreitung der Omikron-Variante.

In der Privilegierung der Lebensmittelläden und vergleichbarer Geschäfte sieht das OVG keine unberechtigte Benachteiligung anderer Handelssparten, weil damit nur die Deckung des täglichen Grundbedarfs von der 2G-Pflicht ausgenommen sei.

Unterschiedliche Urteile

In anderen Bundesländern hatten die zuständigen Gerichte jüngst unterschiedlich geurteilt. Das OVG in Schleswig-Holstein hatte die Regeln ebenso für rechtmäßig erklärt. Dagegen hat das niedersächsische OVG die 2G-Regel im Einzelhandel des Bundeslandes gekippt.

Das OVG in Münster urteilte am Mittwoch auch noch in einem anderen Corona-Streitfall: Danach ist die Schließung von von Diskotheken und Clubs in Nordrhein-Westfalen wohl rechtens. Das Gericht lehnte deshalb zwei Eilanträge von Betreibern aus Hagen und Rheine ab.