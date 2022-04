Kleinendorst bleibt Trainer der Iserlohn Roosters

Iserlohn (dpa/lnw)

Kurt Kleinendorst bleibt auch in der kommenden Saison Trainer der Iserlohn Roosters. Das teilte der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Samstag mit Bezug auf seine Saisonabschlussgespräche mit. «Kurt hat von seinem ersten Tag in Iserlohn an hervorragende Arbeit geleistet und das Team stabilisiert. Wir sind überzeugt davon, dass wir in einer kompletten Saison gemeinsam noch Einiges erreichen können», kommentierte Sportchef Christian Hommel.

Von dpa