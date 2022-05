Kleiner Eingriff an der Leiste: Schick nicht mit nach Mexiko

Leverkusen (dpa)

Torjäger Patrick Schick begleitet den Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen nicht mit zur Saison-Abschlussreise nach Mexiko. Der Tscheche, mit 24 Toren zweitbester Torschütze in der abgelaufenen Bundesliga-Saison hinter Bayern-Star Robert Lewandowski, muss sich einem vorher geplanten kleinen Eingriff an der Leiste unterziehen. Nach einer kurzen Reha wird der 26-Jährige in den Urlaub gehen. Beim Trainingsstart am 27. Juni wird Schick nach Vereinsangaben sicher dabei sein.

Von dpa