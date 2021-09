Kleiner Junge in Auto eingesperrt: Feuerwehr befreit ihn

Sehr zum Schrecken seiner Mutter ist ein einjähriger Junge am Sonntagmittag in Iserlohn allein im Auto der Familie eingesperrt gewesen. Der Wagen war versehentlich verriegelt worden, der Schlüssel jedoch im Innenraum. Die Mutter habe die Feuerwehr zu Hilfe gerufen, wie am Sonntag mitgeteilt wurde. Während die Helfer die Tür mit Werkzeug öffneten, blieb der einjährige Junge ganz gelassen, hieß es. Die Mutter musste in einem Rettungswagen betreut werden. Nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet.