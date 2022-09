Kleinflugzeug stürzte während laufender Zirkusvorstellung ab

Duisburg (dpa)

Der Absturz des kleinmotorigen Flugzeugs auf den Parkplatz eines Zirkus in Duisburg hat sich während einer laufenden Show mit rund 900 Besuchern ereignet. Das sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag einem dpa-Reporter am Unglücksort. Der Eingang des Zirkuszelt lag nur rund 50 Meter von der Absturzstelle entfernt. Das Kleinflugzeug geriet nach dem Aufprall auf dem Platz - ein altes Güterbahnhofsgelände unweit der A59 - in Brand. Zwei Menschen wurden laut Feuerwehr getötet. Um wen es sich handelte, war zunächst unklar.

Von dpa