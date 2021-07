Kletterer stürzt fünf Meter ab: Von Felsbrocken getroffen

Bei einem Kletterunfall in Wetter an der Ruhr ist ein Mann am Sonntag abgestürzt und von einem Steinbrocken getroffen worden. Er wurde von der Feuerwehr und eine Ärztin befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr im Märkischen Kreis war der Freikletterer etwa fünf Meter tief gefallen. Dabei hatte sich ein etwa 500 Kilogramm schweres Felsstück gelöst. Es traf beim Aufprall die Beine des Mannes. Das Ordnungsamt der Stadt Herdecke sperrte den Bereich am Harkortberg danach.