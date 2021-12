Klingelton von gestohlenem Handy verrät mutmaßlichen Dieb

Aachen (dpa/lnw)

Das Klingeln eines gestohlenen Handys hat einen Dieb in Aachen verraten. In einer Kirche habe der 39-Jährige ein Handy entwendet, das ein anderer Mann zuvor zum Aufladen weggelegt habe, teilte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit. Dass sein Handy gestohlen worden war, bemerkte der Mann ebenso wie die plötzliche Abwesenheit des 39-Jährigen. Daraufhin erstattete er Anzeige. Anschließend kehrte er in die Kirche zurück und sah, dass der 39-Jährige auch wieder in der Kirche war. Bis die Polizei eintraf hielt der Mann den 39-Jährigen gemeinsam mit anderen Zeugen fest.

Von dpa