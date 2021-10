Klöckner: Strategie für gesündere Lebensmittel wirkt

Köln (dpa)

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat ihren Ansatz verteidigt, ohne Verbote auf eine gesündere Ernährung hinzuwirken. Zahlreiche Verbände der Lebensmittelwirtschaft hätten sich erstmals dazu verpflichtet, Zucker, Salz, Fette und Kalorien in ihren Produkten zu reduzieren - und die Strategie wirke, sagte Klöckner laut Redemanuskript am Samstag in Köln zum Auftakt der Lebensmittelmesse Anuga. «35 Prozent weniger Zucker in Erfrischungsgetränken, 20 Prozent weniger in Joghurts für Kinder und eine deutliche Salz-Reduktion bei verpacktem Brot sind das bisherige Ergebnis», wie eine wissenschaftliche Überprüfung ergeben habe.

Von dpa