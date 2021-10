Klos in Bielefelder Startelf: Mainz setzt auf Pokal-Sieger

Fabian Klos steht erstmals seit drei Pflichtspielen wieder in der Startelf von Arminia Bielefeld

Fabian Klos von Arminia Bielefeld klatscht in die Hände.

Der Angreifer erhielt für das Heimspiel am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 den Vorzug vor seinen Konkurrenten Florian Krüger und Janni Serra. Arminia-Coach Frank Kramer stellte seine Mannschaft vier Tage nach der 2:3-Pokalpleite gegen Mainz insgesamt fünfmal um: Neben Klos rückten Nathan de Medina, Robin Hack, Jacob Laursen und Edimilson Fernandes neu in die Mannschaft. FSV-Trainer Bo Svensson dagegen nahm keinerlei Veränderungen vor. Im Angriff setzte Svensson somit einmal mehr auf das Sturmduo Karim Onisiwo und Jonathan Burkardt