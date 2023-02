Knall in Einkaufscenter, dann auf Straße: Unfall auf Flucht?

Mülheim an der Ruhr/Essen (dpa/lnw)

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten in einem Einkaufscenter in Mülheim an der Ruhr gesprengt und sind mit einem Auto geflüchtet. Kurz darauf wurden Rettungskräfte zu einem Unfall gerufen, bei dem sie zwar keine Personen, aber ein brennendes Auto von der Marke des Fluchtwagens vorfanden, wie die Polizei mitteilte. Jetzt wird geprüft, ob zwischen der Sprengung und dem Unfall ein Zusammenhang besteht.

Von dpa