Knieprobleme: Baumgartlinger legt Auswahlpause ein

Bayer Leverkusens Mittelfeldspieler Julian Baumgartlinger legt wegen Knieproblemen eine Auswahlpause ein und wird der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in den kommenden WM-Qualifikationsspielen fehlen. Das gab der Verband am Samstag bekanntgab. Der Auswahlkapitän konnte zuletzt nicht in vollem Umfang trainieren, fehlt Leverkusen auch an diesem Samstag in der Bundesliga gegen den FC Augsburg. Teamchef Franco Foda entscheidet am Wochenende, wen er für die Duelle gegen Moldau (1. September), Israel (4. September) und Schottland (7. September) nachnominiert. Österreich ist in Gruppe F mit vier Punkten Vierter.