Köln: Verschiebung des Rosenmontagszuges «sehr kritisch»

Köln (dpa/lnw)

Die Stadt Köln sieht eine mögliche Verschiebung des Rosenmontagszuges wie in Düsseldorf nach eigenen Angaben «sehr kritisch». «Karneval kann man nicht einfach an einem beliebigen Datum feiern», teilte ein Stadtsprecher auf Anfrage mit. «Zumal für eine Großstadt wie Köln ein Rosenmontagszug mit Tribünen und allem, was dazugehört, an einem Frühlings- oder Sommerwochenende kaum durchführbar ist.»

Von dpa