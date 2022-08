Köln zum Bundesligastart ohne Hübers, Uth und Tigges

Köln (dpa)

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss in seinem Auftaktspiel gegen Aufsteiger FC Schalke 04 auf Timo Hübers, Mark Uth und Neuzugang Steffen Tigges verzichten. Der Ex-Dortmunder Tigges fehlt schon länger, Abwehrspieler Hübers und Offensivspieler Uth fallen für das Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) kurzfristig aus. «Beide waren für die erste Elf vorgesehen. Aber es wird nicht reichen», bestätigte Trainer Steffen Baumgart am Freitag. Den Part in der Innenverteidigung übernimmt Luca Kilian, für Uth gibt es mehrere Optionen.

Von dpa