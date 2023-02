Kölner Rosenmontagszug gestartet

Köln (dpa)

In Köln hat sich am Montagvormittag der Rosenmontagszug in Bewegung gesetzt. Es ist das erste Mal seit drei Jahren, dass der größte deutsche Karnevalszug wieder durch die Stadt rollt. 2021 und 2022 war er wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Im vergangenen Jahr hatte es an Rosenmontag in Köln eine große Demonstration gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gegeben.

Von dpa