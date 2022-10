Kölns neuer Nachtclub: Musical «Moulin Rouge!» vor dem Start

Köln (dpa)

In München steht ein Hofbräuhaus - und in Köln nun ein Pariser Nachtclub: Das opulente Broadway-Musical «Moulin Rouge!» steht kurz vor seiner Deutschland-Premiere. Der sogenannte Musical Dome in Sichtweite des Kölner Doms wurde dafür aufwendig umgestaltet. Viele verschnörkelte Details, kräftiges Rot und Samt sollen an den legendären französischen Nachtclub erinnern, der im Zentrum der Geschichte steht. Einige Requisiten sind extrem groß - unter anderem blickt ein meterhoher Elefant auf das Publikum herab. Am Freitag gaben die Macher einen umfassenden Einblick in die Bombast-Produktion, die auf dem Film «Moulin Rouge» von 2001 basiert.

Von dpa