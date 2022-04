Kölns Özcan: Zukunfts-Entscheidung erst nach der Saison

Kölns Mittelfeldspieler Salih Özcan will erst nach der laufenden Saison eine Entscheidung über seine Zukunft treffen. «Ich halte mich da wirklich bedeckt. Ich habe meinem Berater auch gesagt, dass sie mich mit Wasserstandsmeldungen in Ruhe lassen sollen, weil ich einen freien Kopf haben und die Saison gut zu Ende spielen will», sagte der 24 Jahre alte türkische Fußball-Nationalspieler dem TV-Sender Sky. «Anschließend werden wir weiterschauen, wie die Gespräche und die Verhandlungen gelaufen sind, und dann wird man zu einem Ergebnis kommen. Eine Entscheidung wird es erst nach Saisonende geben.»

Kölns Salih Özcan in Aktion.

Von der «Bild» wurde Özcan am Mittwoch ähnlich zitiert. Er hat sich mit starken Leistungen in dieser Spielzeit in den Fokus gespielt. Sein Vertrag beim 1. FC Köln läuft noch bis Mitte 2023.