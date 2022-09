Kölns Sportchef Keller: Die «Hirnverbrannten» ausschließen

Köln (dpa)

Kölns Sportgeschäftsführer Christian Keller hat bekräftigt, dass die Verursacher der Fan-Ausschreitungen beim Spiel in der Conference League im französischen Nizza «vom Fußball auszuschließen» seien. Keller bezeichnete die Chaoten am Sonntag vor der Bundesliga-Partie des FC gegen Union Berlin bei DAZN als «Hirnverbrannte». Die Frage der Schuld sei nicht ausschlaggebend, sagte der 43-Jährige. «Es geht darum, dass so etwas nicht passieren darf.»

Von dpa