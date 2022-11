Kölns Trainer Baumgart: «Wir schaden dem Sport»

Köln (dpa)

Steffen Baumgart hat vor der am Sonntag beginnenden WM in Katar erneut grundsätzliche Kritik am Profifußball geübt. Ihn störe vieles, sagte der Bundesliga-Trainer des 1. FC Köln in einem am Mittwoch veröffentlichten «Bild»-Interview: «Nicht nur, dass wir den Spielern Strapazen zumuten, die nicht mehr gesund sind, weil die Show offensichtlich wichtiger ist als der Sport.»

Von dpa