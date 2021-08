Kohlekraftwerk Datteln 4 vor unsicherer Zukunft

Datteln

Das Kraftwerk in Datteln ist so nah an der Innenstadt wie in anderen Städten das Freibad. Hinterm Aldi links ab, dann steht man auch schon vor einem der größten Kraftwerke in Deutschland. Die Distanz zu dem Kohlekraftwerk ist gering. Städtebaulich. In der Klimadebatte dagegen ...

Von Stefan Werding