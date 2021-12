Kohlenmonoxid-Austritt in Mehrfamilienhaus: Vier Verletzte

Bergisch-Gladbach (dpa) -

Nach einem Kohlenmonoxid-Austritt in einem Mehrfamilienhaus in Bergisch-Gladbach (NRW) schwebt ein Mann in Lebensgefahr. Eine Frau und zwei Kinder seien verletzt worden, die Kinder leicht, teilte die Feuerwehr am Montagabend mit. Zwölf weitere Bewohner des Hauses seien unverletzt geblieben. Im gesamten Gebäude sei eine erhebliche Kohlenmonoxid-Konzentration nachgewiesen worden. Der Rettungsdienst habe das Haus noch vor Eintreffen der Feuerwehr komplett geräumt. Einer der Bewohner sei bewusstlos gewesen.

Von dpa