Kokain und Bargeld bei Drogenrazzia in Bonn gefunden

Bonn (dpa/lnw)

Bei einer Drogenrazzia in Bonn sind am Donnerstag rund 750 Gramm Kokain und mehrere Zehntausend Euro mutmaßliches Dealgeld sichergestellt worden. Drei Männer im Alter von 40, 26 und 46 Jahren wurden nach Auskunft der Polizei vorläufig festgenommen. Durchsucht worden seien zunächst fünf Wohnungen von mutmaßlichen Drogenhändlern und zwei Geschäftsräume in der Bonner Nordstadt sowie den Stadtteilen Castell, Tannenbusch und Bad Godesberg.

Von dpa