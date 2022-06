Kollision mit Streifenwagen: 22-Jähriger in Lebensgefahr

Möhnesee (dpa/lnw)

Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist in Möhnesee (Kreis Soest) mit einem stehenden Streifenwagen der Polizei zusammengestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde am Freitagabend nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik transportiert, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Von dpa